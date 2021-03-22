Водителями смертельного рейса из Польши были отец и сын

Водителями автобуса Вроцлав-Черновцы, который разбился в Польше, были отец и сын. На момент аварии автобусом управлял 23-летний сын, был трезв, по данным полиции. Отец - отдыхал.

Самый сильный удар от столкновения с отбойником пришелся на кабину автобуса. Второй водитель погиб, рассказала Анна Длугон с тамошней полиции.

"Второй водитель в момент столкновения отдыхал. Когда приехала "скорая", мужчина еще был жив. Его пытались реанимировать, но бесполезно", - рассказала Длугон.

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

Польская прокуратура говорит о двух возможных причинах аварии: неисправность автобуса или невнимательность водителя. Тяжелыми также были погодные условия - шел мокрый снег.

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Место трагедии многие в Польше уже называют "проклятым". Здесь 5 марта разбился другой украинский автобус. Тогда погибли 5 украинцев, десятки попали в больницы.

"То, что произошло, нам кажется невозможным. Ведь именно на этом месте две недели назад случилась такая же авария, тоже украинского автобуса. Я хотела бы выразить соболезнования семье погибшего. Это - трагедия, которую мы переживаем вместе с украинцами. После первой аварии мы проверили этот отрезок автострады - все знаки, разметки, и пришли к выводу, что там все правильно", - сказала воевода Подкарпатского воеводства Ева Лениарт.

Местные власти обещают, что уже на этой неделе установят дополнительные предупредительные знаки, которые будут информировать водителей о приближении к опасному пути.

Уцелевшего водителя допросят завтра. Он и еще 4 пассажиров находятся в больницах. Имеют переломы конечностей, травмы головы. У одной женщины перелом позвоночника.

Украинский автобус сообщением Вроцлав-Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. Почти на том же месте в начале марта в подобной ДТП погибли 5 украинцев. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших были перевезены в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Одна украинка в тяжелом состоянии. 74-летнюю женщину перевезут из Перемышля в Жешув, где должны прооперировать.