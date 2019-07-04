Водителя отбросило на 30 метров: показали фото ночной аварии в Киеве

Фото: dtp.kiev.ua

В ночь на 4 июля в Киеве на ул. Васильковской произошло ДТП с участием внедорожника SsangYong и мопеда.

Водителя последнего отбросило во время столкновения на 30 м, сообщает dtp.kiev.ua.

"Пьяная ночная ДТП на Васильковской: нетрезвый водитель Ссанг Йонг догнал попутного мопедиста. Парня отбросило метров на 30. В критическом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подростки на мотоциклах погибли в аварии

На фото видно, что обломки от мопеда разбросало по всей дороге.

На месте работали сотрудники полиции и скорая помощь.

В Святошинском районе Киева на ул. Победы произошло смертельное ДТП. Возле станции метро Житомирская столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. 31-летний байкер от полученных травм погиб.