Водитель-нарушитель признался, что купил права в интернет

На Сумщине 31-летний водитель ездил с купленными в интернете правами. Фото: facebook.com/sumypolice

В Ахтырке Сумской области 31-летний водитель ездил с купленными в интернете правами.

Это выяснилось, когда его остановили полицейские во время патрулирования трассы "Сумы - Полтава", сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Инспекторы остановили автомобиль ГАЗ. Водитель предоставил для проверки удостоверения водителя. Но, в базах значилось, что мужчина получал водительское удостоверение совсем с другой серией и номером. Во время общения он пояснил, что приобрел водительское удостоверение через интернет несколько лет назад", - сказано в сообщении.

На водителя составили админпротокол за вождение без прав. С подделкой документов будут разбираться следователи.

На Киевщине разоблачили преступную группировку из 4 человек, которые подделывали и сбывали фальшивые документы государственного образца "в ассортименте". Двое жителей Киевской области изготавливали документы, двое жителей Житомирщины - отвечали за работу с "клиентами".