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четверг, 26 ноября 2020 17:40

Водители подрались, потому что не поделили дорогу

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Водители подрались, потому что не поделили дорогу
По словам очевидцев, мужчины не смогли договориться кто первый осуществит маневр Фото: society.znaj.ua

В Киеве на большой Окружной дороге двое водителей устроили спор, который впоследствии перерос в драку.

Инцидент произошел утром 26 ноября, пишет dtp.kiev.ua.

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По словам очевидцев, мужчины не смогли договориться, кто первый осуществит маневр.

В Днепровском районе Киева двое водителей не поделили дорогу, в результате один из них на автомобиле подрезал другого водителя. Начали спорить. Одному это надоело, и он поехал по своим делам, но другой водитель был упрямым и начал догонять его. Когда приехали во дворы, конфликт перешел на более высокий уровень: один мужчина достал дубинку и начал бить оппонента. Другой же достал предмет, похожий на травматическое оружие и выстрелил вверх.

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Дата
26
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