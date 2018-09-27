Водители элитных автомобилей помнули друг другу "бока" на трассе

В Запорожье на перекрестке улиц Украинской и Гоголя произошла авария с участием двух элитных автомобилей - Alfa Romeo и Porsche Cayenne.

Инцидент произошел 4 октября, около 12:00, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

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Автор: ukr.segodnya.ua Водитель Alfa Romeo не пропустил другую машину, и автомобили столкнулись

30-летний водитель Alfa Romeo не уступил дорогу Porsche Cayenne, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

Водители не пострадали. На виновника ДТП составили протокол и изъяли водительские права.

Автор: ukr.segodnya.ua Водитель Alfa Romeo не пропустил другую машину, и автомобили столкнулись

На трассе у Фастова Киевской области произошла смертельная авария. Велосипедист выехал с обочины. Водитель авто, пытаясь избежать удара, начал тормозить. Однако сбил велосипедиста. Затем машину выбросило на встречную полосу, где она влетела в другое авто.