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понедельник, 14 мая 2018 00:18

Водитель ударил ножом в живот женщину-полицейского

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Водитель ударил ножом в живот женщину-полицейского
Раненая женщина находится в тяжелом состоянии. Фото: Нацполиция

Во Львове во время оформления ДТП водитель иномарки ударил ножом в живот женщину-полицейского.

"Во время оформления ДТП без пострадавших с участием автомобилей Skoda Octaviа и Lexus RX водитель Skoda Octaviа самовольно пытался покинуть место происшествия и во время задержания ножом нанес удар в живот женщине - инспектору патрульной полиции.

Другой патрульный совершил предупредительный выстрел вверх из пистолета, после чего следующим выстрелом попал в правую ногу водителю Skoda Octaviа выше колена, после чего последний был задержан", - сообщил координатор общественной организации "Варта 1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел на ул. Стрыйской.

Раненая женщина оказалась в реанимации и нуждалась в переливании крови.

Ранее во Львове патрульные полицейские задержали молодого человека, который бросился на автомобиль полиции и повредил его.

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