Водитель троллейбуса избил двух пассажиров

В Харькове водитель троллейбуса избил 2-х пассажиров. Фото - Главком

В Харькове водитель троллейбуса избил 2-х пассажиров.

Во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Он остановил троллейбус и нецензурно ругался в сторону пассажиров. Люди просили водителя прекрати брань. Но он взял металлический прут и ударил одного из пассажиров по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Водителю троллейбуса грозит до 5 лет лишения свободы.

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