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вторник, 09 февраля 2021 03:01

Водитель Toyota растерялась и совершила две аварии подряд

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Водитель Toyota растерялась и совершила две аварии подряд
Женщина-водитель дважды протаранил передний автомобиль.

В Киеве водитель Toyota не удержала безопасной дистанции и врезалась в автомобиль этой же марки, который ехал впереди. ДТП произошло на пересечении улиц Евгения Коновальца и Новогоспитальной.

После этого женщина села за руль и снова въехала в переднее транспортное средство. Вследствие второй ДТП, кроме автомобилей Toyota, механические повреждения получили также Lexus и Chevrolet, сообщила Патрульная полиция Киева в Фейсбук.

Свои действия женщина-водитель объяснила тем, что после первой ДТП переволновалась и растерялась.

Инспекторы оформили на нее два протокола об административных правонарушениях.

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Сегодня ночью в Киеве ожидается усиление снегопада. По прогнозам синоптиков, до утра в столице выпадет 10-12 см снега. Киевлян настойчиво просят не использовать собственный транспорт.

Сейчас в столице работает 462 единицы спецтехники и 540 работников в составе бригад по ручной уборки.

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