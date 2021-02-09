Водитель Toyota растерялась и совершила две аварии подряд

Женщина-водитель дважды протаранил передний автомобиль.

В Киеве водитель Toyota не удержала безопасной дистанции и врезалась в автомобиль этой же марки, который ехал впереди. ДТП произошло на пересечении улиц Евгения Коновальца и Новогоспитальной.

После этого женщина села за руль и снова въехала в переднее транспортное средство. Вследствие второй ДТП, кроме автомобилей Toyota, механические повреждения получили также Lexus и Chevrolet, сообщила Патрульная полиция Киева в Фейсбук.

Свои действия женщина-водитель объяснила тем, что после первой ДТП переволновалась и растерялась.

Инспекторы оформили на нее два протокола об административных правонарушениях.

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Сегодня ночью в Киеве ожидается усиление снегопада. По прогнозам синоптиков, до утра в столице выпадет 10-12 см снега. Киевлян настойчиво просят не использовать собственный транспорт. Сейчас в столице работает 462 единицы спецтехники и 540 работников в составе бригад по ручной уборки.