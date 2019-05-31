Водитель сбил лося посреди Киева

Лось погиб на месте. Bernd Hildebrandt / Pixabay

Водитель Mercedes сбил лося на одной из дорог Киева.

Авария произошла 30 мая на Южном мосту, пишет в Facebook Киев Оперативный.

От полученных травм животное погибло на месте.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой.

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Апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева и оставил лося европейского в Красной книге. Об этом заявил главный координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева" Виталий Черняховский.