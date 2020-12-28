Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео

Ребенок получил перелом ноги и ушибы Фото: lviv.vgorode.ua

На Киевщине водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Авария произошла в селе Софиевская Борщаговка вблизи ЖК "София". Ребенок получил перелом ноги и ушибы, пишет kyiv.24tv.ua.

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Водитель легковушки во время движения не смотрел на пешеходную зону и не обратил внимания на школьницу, которая начала переходить дорогу. Ребенок же был в черной одежде и смотрел в свой смартфон.

Во время разворота переднее колесо автомобиля задело девочку - она упала. Мужчина сразу скрылся с места аварии, но полицейские его нашли.

Нарушителем оказался житель Вишневого. Его накажут не только за то, что сбил ребенка, но и за побег с места аварии.

В Покровске Донецкой области 10-летний мальчик попал под колеса Suzuki Grand Vitara. От полученных травм ребенок погиб на месте.