Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео

 
Ексклюзивы
1/5
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 432
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1035
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 396
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 324
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7065
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 747
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19746
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 954
Фото
Все фото
5
4
3
8
4
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
Мужчина на съемной квартире хранил наркотики на 250 тыс. грн - его разоблачила владелица
Мужчина на съемной квартире хранил наркотики на 250 тыс. грн - его разоблачила владелица
В заброшенном здании произошел обвал: есть погибший
В заброшенном здании произошел обвал: есть погибший
В Россию пытались незаконно вывезти 275 книг о Гарри Поттере
В Россию пытались незаконно вывезти 275 книг о Гарри Поттере
Газовоз збив стовп та перекинувся - оголосили евакуацію
Газовоз збив стовп та перекинувся - оголосили евакуацію
Видео
Все видео
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Россиянин хотел дать взятку за въезд в Украину
Россиянин хотел дать взятку за въезд в Украину
Полицейские с болгаркой и кувалдой прорывались в подпольные казино
Полицейские с болгаркой и кувалдой прорывались в подпольные казино
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Таксист выстрелил в пассажира, чтобы не везти его в грязной одежде
Взрыв в Нэшвилле: обнародовали видео момента и назвали организатора
Взрыв в Нэшвилле: обнародовали видео момента и назвали организатора
Интервью
1/5
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 432
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 558
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19755
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 324
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1359
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 684
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 14:06

Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео

  Комментировать
Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео
Ребенок получил перелом ноги и ушибы Фото: lviv.vgorode.ua

На Киевщине водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Авария произошла в селе Софиевская Борщаговка вблизи ЖК "София". Ребенок получил перелом ноги и ушибы, пишет kyiv.24tv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль влетел в ребенка на пешеходном переходе

Водитель легковушки во время движения не смотрел на пешеходную зону и не обратил внимания на школьницу, которая начала переходить дорогу. Ребенок же был в черной одежде и смотрел в свой смартфон.

Во время разворота переднее колесо автомобиля задело девочку - она упала. Мужчина сразу скрылся с места аварии, но полицейские его нашли.

Нарушителем оказался житель Вишневого. Его накажут не только за то, что сбил ребенка, но и за побег с места аварии.

В Покровске Донецкой области 10-летний мальчик попал под колеса Suzuki Grand Vitara. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся. Момент попал на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 14058
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 9666
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 6660
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6237
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 5112
Происшествия
Объявили приговор несовершеннолетнему, который за 341 грн 21 раз ударил таксиста ножом
Объявили приговор несовершеннолетнему, который за 341 грн 21 раз ударил таксиста ножом Просмотров: 27
2-летний мальчик погиб, пока мать ходила к соседям
2-летний мальчик погиб, пока мать ходила к соседям Просмотров: 162
На шахте произошел обвал: что известно
На шахте произошел обвал: что известно Просмотров: 144
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
Под Киевом в собаку выпустили более 10 пуль
5
 Просмотров: 909
Водителя раздавило собственное авто
Водителя раздавило собственное авто Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
Мутировавший коронавирус уже в Украине: что нужно знать
1
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
1
Воды в Крыму не будет и в следующем году
Голосов: 258
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть