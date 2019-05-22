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среда, 22 мая 2019 15:47

Водитель на иномарке сбил двух подростков

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Водитель на иномарке сбил двух подростков
Водитель сбил насмерть двух пешеходов Фото: korrespondent.net

25-летний водитель Volkswagen наехал на пешеходов. Это произошло в Ольшанском районе в Кропивницкому вечером 21 мая.

Пострадавшие 17 и 19 лет получили травмы, от которых в больнице умерли, сообщает Главное управление Нацполиции в Кировоградской области.

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Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит срок до 10 лет.

19 мая на железнодорожной станции Брусиновое в Лиманском районе Донецкой области произошло ДТП. 2 взрослых человек погибли, 2 детей оказались в реанимации.

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