Водитель легковушки сбил двух детей - 10-летний мальчик не выжил

В Житомирской области под колесами легковушки оказались двое детей. 10-летний мальчик не выжил.

Авария произошла 4 января в пгт. Новые Белокоровичи Олевского района. По внешним признакам, водитель был пьян, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

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Фото: zt.npu.gov.ua

"Около 22:20 по ул. Гагарина поселка водитель "Фиат Добло Макси", двигаясь в направлении выезда из населенного пункта до автодороги Киев-Ковель, в темноте на неосвещенном участке дороги совершил наезд на группу подростков. В результате 10-летний парень, житель пгт. Белокоровичи, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один подросток, 15-летний местный житель, госпитализирован с предварительным диагнозом открытый перелом ноги ", - сказано в сообщении.

31-летний водитель - житель села Лопатичи. Его забрали в медицинское учреждение, чтобы проверить употреблял ли он алкоголь. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В Бердичеве Житомирской области на территории рынка нашли мертвым 16-летнего парня. Выяснилось, что парня сбил водитель микроавтобуса. А потом перенес в другое место на территории рынка и оставил там.