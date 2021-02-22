Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший

 
Ексклюзивы
1/5
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 396
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
1 Просмотров: 945
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 423
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 5301
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2376
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 963
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4032
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1044
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 342
Фото
Все фото
4
4
3
4
3
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
Грузовик упал с моста в реку: новые подробности и видео
Грузовик упал с моста в реку: новые подробности и видео
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Агрессивный сожитель выгнал женщину на мороз без куртки
Агрессивный сожитель выгнал женщину на мороз без куртки
Видео
Все видео
Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший
Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший
Недалеко от границы с Польшей внезапно умер мужчина: что известно
Недалеко от границы с Польшей внезапно умер мужчина: что известно
В Киеве заминировали автомобиль
В Киеве заминировали автомобиль
Школьников на льдине унесло от берега: момент попал на видео
Школьников на льдине унесло от берега: момент попал на видео
СБУ поймала российского агента: подробности
СБУ поймала российского агента: подробности
Интервью
1/5
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
1 Просмотров: 171
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1872
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2403
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 900
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 17:34

Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший

  Комментировать
Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший
Авария произошла 22 февраля в селе Лука Мелешковская. Погибший сидел на пассажирском сидении Фото: suspilne.media

В Винницкой области в ДТП с грузовиком погиб 20-летний мужчина.

Авария произошла 22 февраля в селе Лука Мелешковская. Погибший сидел на пассажирском сидении, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель автобуса разъезжал Киевом навеселе

"60-летний житель Винницы, водитель легковушки Mitsubishi, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ. За рулем грузовика находился 37-летний житель Винницкой области, он не пострадал", - говорится в сообщении.

В полиции по факту смертельной аварии открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В Киеве на перекрестке просп. Науки и ул. Голосеевской 22-летний водитель Mercedes устроил масштабную аварию 21 февраля. Он протаранил Hyundai, после чего продолжил неуправляемое движение в светофор, затем сбил 2 пешеходов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 7542
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7173
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 6346
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 6183
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 6066
Происшествия
Серийные воры-иностранцы бежали от полиции вплавь
Серийные воры-иностранцы бежали от полиции вплавь Просмотров: 27
Пьяный водитель сбил двух подростков на тротуаре. Парень не выжил
Пьяный водитель сбил двух подростков на тротуаре. Парень не выжил Просмотров: 135
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
Поймали мошенников, торговавших несуществующими автомобилями
4
 Просмотров: 144
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
Показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек
4
 Просмотров: 306
Мужчина развращал несовершеннолетних дочерей сожительницы
Мужчина развращал несовершеннолетних дочерей сожительницы Просмотров: 252
Больше всего комментируют
2
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
1
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
1
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
1
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
1
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 344
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть