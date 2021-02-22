Водитель легковушки на скорости влетел в грузовик: есть погибший

Авария произошла 22 февраля в селе Лука Мелешковская. Погибший сидел на пассажирском сидении Фото: suspilne.media

В Винницкой области в ДТП с грузовиком погиб 20-летний мужчина.

Авария произошла 22 февраля в селе Лука Мелешковская. Погибший сидел на пассажирском сидении, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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"60-летний житель Винницы, водитель легковушки Mitsubishi, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ. За рулем грузовика находился 37-летний житель Винницкой области, он не пострадал", - говорится в сообщении.

В полиции по факту смертельной аварии открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В Киеве на перекрестке просп. Науки и ул. Голосеевской 22-летний водитель Mercedes устроил масштабную аварию 21 февраля. Он протаранил Hyundai, после чего продолжил неуправляемое движение в светофор, затем сбил 2 пешеходов.