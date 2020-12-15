Водитель хотел свести счеты с жизнью и убил пассажира, сидевшего рядом

Водитель намеренно направил машину в дерево Фото: tv5.zp.ua

В Кривом Роге водитель намеренно влетел в дерево и убил своего пассажира.

Авария произошла на улице Фабричной, пишет tsn.ua. Легковушка Mazda 6 врезалась в дерево, которое росло на обочине дороги. В результате столкновения погиб 35-летний пассажир автомобиля, который сидел сбоку от водителя. Удар пришелся именно на это место.

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Оказалось, что водитель намеренно направил машину в дерево. По словам пассажирки, находившейся на заднем сиденье, перед столкновением водитель как раз говорил по телефону с женой - они ссорились, и он угрожал самоубийством. Далее мужчина резко вывернул руль и влетел на авто в дерево. Однако вместо себя, он убил товарища.

13 декабря на трассе Киев-Чоп возле села Вторая Грушвица, что в Ровенском районе, произошла авария, в которой пострадали 6 человек. Водитель Audi пытался обогнать другой автомобиль и не справился с управлением. Он слетел в кювет.