Водитель фуры исчез с товаром на четверть млн грн

По дороге в порт Николаева исчез водитель фуры вместе с грузовиком. Мужчина перевозил товара на четверть млн грн. Фото - RIA.com

По дороге из Черкасской области в порт Николаева исчез водитель фуры вместе с грузовиком. Мужчина перевозил 25 т рапса, стоимостью четверть млн грн.

Перевезти товар его наняла фирма, сообщают "Новости-N" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Водителя большегрузного автомобиля с его авто в Одессе нашла фирма, которая предоставляет услуги по транспортировке грузов. Его наняли для перевозки груза рапса общим весом 25 тонн и стоимостью около четверти миллиона гривен. Рапс нужно было доставить в Николаев, в порт "Ника-Тера". Водитель прибыл к месту загрузки в Черкасской области, загрузил рапс, выехал на Николаев. Но в пункт назначения так и не доехал", - сказано в сообщении.

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На связь мужчина не выходит, из-за чего представитель фирмы-логиста был вынужден обратиться в полицию.

На трассе сообщением Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, близ села Сыраи Козелецкого района четверо мужчин в масках обстреляли грузовик с пистолета и похитили сейф с деньгами. Пострадавшие возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов. Только автомобиль въехал на территорию Черниговской области, пробилось колесо. Водитель остановил машину для ремонта.