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вторник, 29 октября 2019 18:54

Водитель автобуса погиб под колесами легковушки, когда остановился на ремонт

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Водитель автобуса погиб под колесами легковушки, когда остановился на ремонт
Водитель автобуса переходил дорогу в неустановленном месте. Фото: Facebook

На трассе Киев-Одесса легковушка сбила водителя автобуса, который остановился из-за технической неисправности.

Наезд произошел, когда мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Водитель автобуса ТАТА остановился из-за технической неисправности - оторвалось правое переднее колесо. Эта деталь оказалась аж на другой стороне дороги и чтобы ее забрать водитель автобуса переходил проезжую часть в неустановленном месте. При переходе проезжей части на мужчину совершил наезд водитель Fiat Doblo", - говорится в сообщении.

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От полученных травм водитель автобуса погиб на месте.

В Черновцах школьный автобус попал в аварию. Автобус перевозил детей, когда у него отказали тормоза.

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