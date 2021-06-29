Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии

В Киеве прорвало трубу у дороги. Авария произошла 29 июня на пересечении двух улиц.
Об этом сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.
"Дали воду. Киев - пересечение Ломоносова и Маричанской", - говорится в описании видео.
В результате аварии водой залило проезжую часть. На кадрах видно, что вода вытекает из щелей в асфальте. Рядом с местом прорыва припаркованы несколько автомобилей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адская жара в Украине бьет новые температурные рекорды
В Киеве из-под земли мощным фонтаном вырвалась горячая вода, образуя клубы пара. Кипяток бил под давлением, высота фонтана достигала уровня почти пятых этажей окружающих домов.
Комментарии