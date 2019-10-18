Во время уличной драки зарезали человека

В Киеве в результате драки погиб человек. Фото: Ipress

В Дарницком районе Киева во время драки зарезали человека.

Инцидент произошел на улице Здолбуновской, 3 около 17:30 в пятницу, 18 октября. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что на Здолбуновской, 3, произошла драка. В результате драки от полученного ножевого ранения один человек погиб и еще один госпитализирован", - говорится в сообщении.

Подробности этого страшного события выясняют правоохранители.

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В Житомирской области во время выяснения отношений между группой мужчин 31-летний участник конфликта ранил 4 оппонентов. Один из них умер, другие - в больнице.