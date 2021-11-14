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понедельник, 15 ноября 2021 04:29

Во время охоты во Львовской области застрелили пенсионера

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Во время охоты во Львовской области застрелили пенсионера
В результате огнестрельного ранения погиб 66-летний житель Стрыйского района. Фото: Pixabay

Во время охоты во Львовской области на территории охотничьих угодий в Стрыйском районе застрелили 66-летнего местного жителя, который также был участником охоты. Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на полицию.

"По предварительным данным правоохранителей, во время охоты 62-летний мужчина из Нового Роздола выстрелил из охотничьего ружья, пытаясь подстрелить дичь, однако пуля попала в человека. В результате огнестрельного ранения погиб 66-летний житель Стрыйского района", - сообщили в областной полиции.

Правоохранители начали расследование по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности". Обстоятельства происшествия продолжает устанавливать полиция.

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Тренер Лоуренс Мазинг в ЮАР стал жертвой в собственном доме, проводя онлайн-тренинг. Убийство увидели более 200 человек, которые тренировались в тот день вместе с Лоуренсом. Мужчину застрелил вор, который пробрался в дом.

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