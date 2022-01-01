Во Львовской области двое мужчин застрелили собаку

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Фото: Нацполиция

Во Львовской области двое мужчин застрелили бельгийского овчара из охотничьего ружья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что 1 января, около 9:30 поступило сообщение от жителя одного из сел Яворивского района о убийство его собаки — бельгийского овчара.

"Как предварительно установили правоохранители, пес был застрелен из охотничьего ружья. К совершению преступления причастны двое жителей села, оба в возрасте 52 года", - говорится в сообщении.

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Да, по факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного колексу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, назначены экспертизы.

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