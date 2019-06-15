Взорвалась граната во дворе жилого дома в Одесской области. Фото: Нацполиция

В селе Лиманское, что в Одесской области, во дворе жилого дома взорвалась граната.

В результате происшествия пострадавших нет, передает пресс-служба полиции области.

"Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома. На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко от забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5", - рассказали правоохранители.

Изъятые с места происшествия осколки, смывы из воронки и остатки щебня направили на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

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