Во двор ректора бросили бомбу: есть пострадавшие

Ректора Тернопольского национального экономического университета пытались убить. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого и его жену госпитализировали с серьезными травмами из-за взрыва неизвестного предмета в его дворе.

"Неизвестные забросили пакет с неизвестной утварью. Ректор Андрей Крысоватый поднял его. А тот взорвался в руках. Жена хозяина без сознания. Две "скорых" забрали пострадавших в больницу, травмы очень серьезные", - рассказали очевидцы журналистам 20 минут.

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В больнице сообщили, что состояние пострадавших тяжелое.

"Взрыв был настолько мощный, что его было слышно даже через пластиковые окна. У ректора была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови", - отметил один из соседей ректора.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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