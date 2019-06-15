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суббота, 15 июня 2019 19:27

Во двор частного дома бросили гранату

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Во двор частного дома бросили гранату
В Одесской обл. произошел взрыв в доме. Фото: полиция

В Лиманском Одесской области во двор частного дома ночью бросили боевую гранату.

Инцидент произошел около 3 часов ночи. Владелец дома услышал взрыв и вызвал полицию, передает Департамент коммуникации Национальной полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Во дворе у забора обнаружены следы от взрыва гранаты РГД-5.

В результате происшествия пострадавших нет.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

В Новомосковском районе Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который продавал гранаты. Оперативники также провели обыск по месту жительства злоумышленника и обнаружили гранату РГН и запал к ней. Мужчина говорит, что нашел боеприпасы.

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