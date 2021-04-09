ВНО едва не стало причиной самоубийства одиннадцатиклассника

Парень боялся, что не сдаст ВНО из-за отставания в учебе Фото: pixabay.com

На Днепропетровщине одиннадцатиклассник решил свести счеты с жизнью из-за предстоящего ВНО.

Трагедия произошла 8 апреля в городе Верхнеднепровск. Парень боялся, что не сдаст его из-за отставания в учебе, пишет "Днепр Оперативный".

Известно, что ножом он резал себе предплечье. Его завезли в больницу. Парень был уверен, что никуда не вступит, а значит, не имеет будущего.

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Подросток воспитывается в детском доме семейного типа. Его направили на амбулаторное лечение. Школьник отрицал, что к самоубийству его подстрекали близкие или посторонние люди.

В одном из сел Еланецкого района Николаевской области повесился 14-летний подросток. Мальчик пришел домой после учебы. Закрыл на ключ свою комнату, привязал веревку к дверной ручке, стал на колени и совершил суицид.