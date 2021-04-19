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понедельник, 19 апреля 2021 12:31

Вместо борьбы с оползнями, киевский чиновник списал деньги - СБУ

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Вместо борьбы с оползнями, киевский чиновник списал деньги - СБУ
СБУ разоблачила чиновника "Киевстройреконструкция" на махинации. Фото: ssu.gov.ua

Коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии "Киевстройреконструкция" разоблачили на днях оперативники Службы безопасности Украины. Подрядчик получил средства из бюджета, но работы были "выполнены" только на бумаге.

Организаторы подозреваются в нанесении ущерба бюджету более чем 4,8 млн грн, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что один из чиновников этого предприятия заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Установлено, что подрядчик получил оговоренную соглашением сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупок оборудования. Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки", - говорится в сообщении СБУ.

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По месту жительства и работы подозреваемых в совершении преступления провели следственные действия. Изъяли и приобщили к материалам дела документацию. Злоумышленнику сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

Разоблачение сделки провели Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с сотрудниками Печерского управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева.

Работники частного предприятия в Киеве, которое неоднократно становилось победителем тендеров по программе "Большое строительство", уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Отмечается, что фигуранты формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате злоумышленники уклонились от уплаты налога на более 18,6 млн грн.

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