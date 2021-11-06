Владелец квартиры изнасиловал арендаторку

В Харькове в одной из юногоэтажек по просп. Тракторостроителей 56-летний Вячеслав Балясный, владелец квартиры, изнасиловал 27-летнюю арендатора 5 ноября. После совершённого скрылся.
Задержали подозреваемого 6 ноября на рынке по ул. Героев Труда, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Известно, что житель села Красный Кут ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в 1998 году. В настоящее время мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября", - рассказали полицейские.
Мужчина признался в совершении преступления, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
За совершенное ему грозит до пяти лет за решеткой.
В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостелу. После совершенного злоумышленник забрал телефон потерпевшей и скрылся.
Подозреваемого задержали через час.
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