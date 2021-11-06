Владелец квартиры изнасиловал арендаторку

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове в одной из юногоэтажек по просп. Тракторостроителей 56-летний Вячеслав Балясный, владелец квартиры, изнасиловал 27-летнюю арендатора 5 ноября. После совершённого скрылся.

Задержали подозреваемого 6 ноября на рынке по ул. Героев Труда, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рецидивист поиздевался над женщиной в подъезде

"Известно, что житель села Красный Кут ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в 1998 году. В настоящее время мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября", - рассказали полицейские.

Мужчина признался в совершении преступления, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

За совершенное ему грозит до пяти лет за решеткой.

В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостелу. После совершенного злоумышленник забрал телефон потерпевшей и скрылся. Подозреваемого задержали через час.