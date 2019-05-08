Владельца сети магазинов похитили и требовали "дань"

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Сумские полицейские разоблачили 2-х киевлян, которых подозревают в похищении владельца сети сумских магазинов и вымогательстве. Один из подозреваемых уже задержан.

Личность третьего злоумышленника устанавливается, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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"24 декабря прошлого года трое неизвестных силой затолкали 48-летнего сумского предпринимателя в легковушку, надели на руки наручники и вывезли в лес. Нападавшие требовали от владельца сети продовольственных магазинов 20 тысяч долларов, которые он якобы им задолжал, и постоянную "дань" в размере 50 тысяч гривен ежемесячно. В автомобилях двух установленных нападавших провели обыски. Были изъяты легковушка, с помощью которой злоумышленники совершили преступление, ружье, мобильные телефоны, флэш-накопители, документы и т.д.", - рассказали в полиции.

Досудебное следствие продолжается, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

В Киеве задержали двух мужчин, отца и сына. Их подозревают в заказе и организации похищения предпринимателя в Киевской области.