Владельца кафе избили, потому что работал несмотря на локдаун

В Днепре двое мужчин проникли в кафе и избили его владельца, потому что он не закрыл заведение несмотря на локдаун Фото: versii.if.ua

В Днепре двое мужчин проникли в кафе и избили его владельца, потому что он не закрыл заведение несмотря на локдаун.

Инцидент произошел в кафе на проспекте Поля, 2б, пишет Днепр Оперативный. По словам 55-летнего владельца заведения, внутрь кафе проникли двое мужчин, которые начали избивать его. На место происшествия очевидцы вызвали полицию. Патрульным нападавшие объяснили, что они активисты-общественники и хотели закрыть данное кафе из-за того, что оно не прекращает работу в локдаун и якобы принимает посетителей.

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На место происшествия также вызвали скорую помощь, но избитый владелец кафе от госпитализации отказался, хотя побои были достаточно серьезными, и врачи подозревали у него перелом челюсти. Полицейские на месте установили личности хулиганов, которые проникли в кафе - ими оказались 27-летний и 31-летний местные жители. Также патрульные провели поверхностную проверку, в ходе которой у одного из мужчин был обнаружен пистолет "Форт-17" с разрешением и резиновые пули. Кроме того, у обоих мужчин были обнаружены складные ножи.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и работников разрешительной службы. "Активистов" задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Пистолет и ножи были изъяты и направлены на экспертизу.

В центре Черновцов полицейские ворвались в помещение одного из ресторанов, который должен быть закрыт из-за локдауна. Инцидент произошел поздно вечером 10 января.