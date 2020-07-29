Висел в лесополосе за поселком: пропавшего 39-летнего мужчину нашли мертвым

В Одесской области нашли в петле 39-летнего Михаила Бачинского из поселка Окны. Мужчина больше недели находился в розыске. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области нашли мертвым 39-летнего Михаила Бачинского из поселка Окны, который исчез 20 июля.

Тело обнаружили в петле на дереве в лесополосе за райцентром, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Уходя из дома, по себе он оставил письмо, в котором выразил желание лишить себя жизни. Внешних признаков насилия на теле не обнаружили. Предварительная причина смерти мужчины - самоубийство", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства гибели мужчины будут установлены в ходе следствия, в том числе, после получения выводов судебно-медицинской экспертизы. Следователи открыли уголовное производство.

Нашли мертвым 25-летнего Виктора Петракова из села Дачное Беляевского района Одесской области. Был в розыске 12 дней. Пропавшего обнаружили в петле на окраине села. Предварительная причина смерти - самоубийство.