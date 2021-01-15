Вины не признает: подозреваемый в убийстве 21-летней женщины отказался от объяснений

27-летнего Николая Алексюка из Здолбунова Ровенской области, которого подозревают в убийстве, арестовали без права на залог. Фото: rivne1.tv

27-летнего Николая Алексюка из Здолбунова Ровенской области, которого подозревают в убийстве 21-летней Юлии Сокаль, арестовали без права на залог.

Такое решение сегодня, 15 января, вынес Ровенский городской суд.

В начале судебного заседания государственный адвокат подозреваемого Максим Максимович просил суд сделать заседание закрытым. Поскольку будет разглашена личная информация. Однако суд в этом ходатайстве отказал. Ведь дело не рассматривалось по существу.

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Сам подозреваемый был немногословен. Отвечал только на отдельные вопросы судьи. Сказал, что не признает того, что следствие ему инкриминирует.

В СИЗО Николай Алексюк пробудет до 4 марта.

Об исчезновении Юлии Сокаль 22 декабря в прошлом году сообщила ее 53-летняя мать. Рассказала, что дочь 2 недели назад ушла из дома и не вернулась. Сразу в полицию не обратилась, потому что дочка и раньше шла из дому. Но всегда была на связи. Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили 6 января в подвале, которым пользуется Николай Алексюк. В тот же день ему сообщили о подозрении, которое вручили матери. А его самого объявили в розыск. Задержали Алексюка у квартиры его товарища вечером 14 января.