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вторник, 24 сентября 2019 15:41

Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения

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Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения
Подозреваемого в смертельной аварии с девятью погибшими под Одессой 48-летнего Александра Орловского арестовали на 2 месяца без права на залог. Фото - pushkinska.net

Подозреваемого в смертельной аварии с девятью погибшими под Одессой 48-летнего Александра Орловского арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение вынес Киевский районный суд Одессы 24 сентября.

Обвинение считает, что у Орловского была возможность избежать столкновения. Однако он не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением, выехал на "встречку", где ударил маршрутку. Последняя получила удар в левый бок и перевернулась на правый.

Подозреваемый в суде заявил, что не выезжал на встречную полосу. Был в пробке и двигался медленно.

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"Я не отвлекался ни на что. Ехал медленно, смотрел на машину спереди, чтобы держать дистанцию. Справа у меня была широкая обочина, левую полосу не пересекал. А потом вдруг машину начало крутить, не знаю, что произошло. Последнее, что помню, что начал резко тормозить, а потом закрываться. Боль, шок. Лобовое стекло разбилось, через него мне помогли выбраться. От увиденного не мог прийти в себя", - рассказал Орловский в суде.

Вместе с адвокатом просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Однако суд все же оставил Орловского в СИЗО до 19 ноября.

Авария произошла 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. Автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли.

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