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пятница, 21 февраля 2020 18:10

Виновник смертельной аварии сдался полиции

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Виновник смертельной аварии сдался полиции
На Тернопольщине сдался полиции 35-летний житель Дубенского района. Он за рулем микроатобуса сбил мужчину и скрылся. Фото: tp.npu.gov.ua

На Тернопольщине сдался полиции виновник смертельной аварии - 35-летний житель Дубенского района.

Он за рулем микроавтобуса Mercedes сбил насмерть мужчину и скрылся. Объяснил, что испугался, поэтому не остановился, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина позвонил в полицию. Рассказал, что было темно. А пешеход внезапно вышел на дорогу вне пешеходного перехода и ударился о правое зеркало автомобиля. О том, что пешеход умер, узнал через социальные сети и сообщил о своей причастности к несчастью местным правоохранителям", - сказано в сообщении.

Водитель на момент аварии был трезв. Следствие по делу продолжается.

В селе Белокриница Кременецкого района Тернопольской области на обочине нашли тело 79 летнего мужчины 20 февраля. Имел травмы, характерные для ДТП.

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