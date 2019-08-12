Видеоблогеров согнали с 30-метрового крана

Двое юношей в Днепровском районе Киева залезли верхушку башенного крана.
Они поднялись на высоту 30 м на бульваре Ярослава Гашека, 24 сообщает "Информатор".
Ребят заметил охранник территории строительства и обратился к полицейским.
Первые просьбы они проигнорировали. Патрульные решили вызвать спасателей.
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Когда один из полицейских начал подниматься вверх, ребята решили спуститься сами. У экстрималов проверили документы, оба оказались совершеннолетними.
Сказали, что на кран они забрались, чтобы снять хорошее видео. С юношами провели воспитательную беседу.
На Львовщине 20-летний парень забрался на поезд, чтобы сделать эффектную фотографию. Его поразило током напряжением 30 тыс. вольт. Умер мгновенно.
Обгоревшее тело доставали железнодорожники вместе с полицией.
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