Видеоблогеров согнали с 30-метрового крана

В столице юноши залезли на кран. Фото: "Информатор"

Двое юношей в Днепровском районе Киева залезли верхушку башенного крана.

Они поднялись на высоту 30 м на бульваре Ярослава Гашека, 24 сообщает "Информатор".

Ребят заметил охранник территории строительства и обратился к полицейским.

Первые просьбы они проигнорировали. Патрульные решили вызвать спасателей.

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Когда один из полицейских начал подниматься вверх, ребята решили спуститься сами. У экстрималов проверили документы, оба оказались совершеннолетними.

Сказали, что на кран они забрались, чтобы снять хорошее видео. С юношами провели воспитательную беседу.

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