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вторник, 26 ноября 2019 20:50

Видео из кабинета гинеколога незаконно публиковали на порносайте

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Видео из кабинета гинеколога незаконно публиковали на порносайте
Камеру в кабинете установил работник провайдера. Фото: "Цензор"

В кабинете врача УЗИ-диагностики Одесского областного онкологического диспансера незаконно снимали осмотры пациенток.

Одна из пациенток гинеколога обратилась в киберполиции когда узнала, что видео с ее осмотром опубликовали на порносайте, сообщает "Цензор.нет".

Полицейские провели обыск в кабинете врача. Обнаружили скрытую камеру и носители информации.

В совершении преступления подозревают сотрудника интернет-провайдера, который настраивал в онкодиспансере интернет. По версии следствия, он тайно установил в кабинете врача УЗИ видеокамеру и публиковал записи с нее на порносайте.

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Дома у сотрудника интернет-провайдера обнаружили 26 жестких дисков с наклейками типа "канцер", "пальмира" и "ок!".

Киевский районный суд Одессы постановил арестовать изъятую в кабинете врача и дома у сотрудника интернет-провайдера компьютерную технику и жесткие диски.

Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Винницкой области задержали мужчину, которого подозревают в развращении его малолетней дочери. С ней он создавал порно и продавал соответствующую видео- и фото- продукцию в интернете.

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