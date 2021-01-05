Вез в больницу: что рассказал в суде водитель, который удирал с трупом сбитого мужчины

В Одессе арестовали Ивана Шавшу, который сбил велосипедиста и удирал с его трупом в багажнике. Фото: скриншот с видео, предоставленного Gazeta.ua Игорем Воробелем

5 января в Одессе арестовали 30-летнего Ивана Шавшу. Он в Великой Михайловке Раздельнянского района за рулем Mercedes сбил велосипедиста и удирал с его телом.

По данным следствия, подозреваемый был пьян. Не справился с управлением и сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении, рассказали корреспонденту Gazeta.ua в областной прокуратуре.

"Убедившись, что потерпевший признаков жизни не подает, водитель положил его в багажник авто и хотел скрыться с места происшествия. Но попал в очередное ДТП, наехав на бетонную конструкцию моста", - рассказали в прокуратуре.

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Иван Шавша отрицает, что был пьян. Говорит велосипедиста не заметил в темноте. Потому что тот не имел средств светоотражения. А в багажник положил, чтобы отвезти в больницу. Свою вину подозреваемый признал.

"Жив ли он, я не мог определить. Но звуки он издавал, я просто хотел помочь ему. Я был трезв. Это просто после праздников был запах", - рассказал в суде подозреваемый.

Следующие 2 месяца он проведет в СИЗО. Если его вину докажут - могут посадить на 8 лет.

Авария произошла вечером 2 января. 33-летний Олег Римарук возвращался на велосипеде домой, когда его сбил Иван Шавша на Mercedes. После того водитель положил тело погибшего в багажник и хотел скрыться. Но в километре снова попал в аварию. Там его остановили свидетели. Родственники погибшего говорят: не увидеть на дороге его было нельзя. Он возил на велосипеде дочь в садик. Поэтому детское кресло на нем было обклеено светоотражающими полосками. Такие же были и фары.