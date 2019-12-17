Верховную раду закрыли на вход и выход

Униан Из-за столкновений в Верховной Раде закрыли двери на вход и выход

В помещение Верховной Рады никого не пускают и не выпускают из-за столкновений между протестующими и правоохранителями на площади Конституции и улице Грушевского.

Работники Управления государственной охраны подтвердили, что все входы здания парламента закрыты. Никого не пускают в здание и не выпускают из-за столкновений, сообщает Укринформ.

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Из-под стен Верховной Рады скорая забрала активиста, который находился без сознания. Предварительно, у пострадавшего травма головы. На данный момент правоохранители оттеснили митингующих с улицы Грушевского, схватки прекратились.