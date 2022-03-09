Важная информация для тех, кто ждет эвакуации - Минобороны Украины

Важная информация для тех, кто ждет эвакуации.

Памятка об эвакуации для украинцев была опубликована в Facebook Министерством обороны Украины.

Следует помнить, что эвакуация организовывается областными военно-гражданскими администрациями и проводится специалистами Общества Красного Креста Украины, полицией, ГСЧС и местными властями. ВСУ сообщают о безопасном маршруте эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня, если это возможно.

В период эвакуации объявляется режим прекращения огня по всей линии движения транспорта. В локации, о которой сообщается заранее, формируется эвакуационная колонна из автобусов, где размещаются жители города. Следует добавить, что к эвакуационной колонне могут присоединяться и частные транспортные средства, которые должны двигаться четко по маршруту колонны.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Информация о начале эвакуации доводится через все средства оповещения: радио, телевидение, мобильную связь, социальные сети, мессенджеры, а также подвижные группы с громкоговорителями. В этой информации обязательно указывается план эвакуации, пункты сбора, маршруты движения, контакты штабов эвакуации.

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В случае отсутствия мобильной связи людям в зонах эвакуации следует следить за официальной информацией по радио, в СМИ или слушать объявления передвижных громкоговорителей. Если же вы находитесь в укрытии, слушайте сигнал "Внимание всем" (сирена). После этого получайте информацию из всех имеющихся источников.

В случае если вы не имеете доступа к источникам информации, перезвоните на горячую линию Теробороны ВСУ 0 800 507 028 или на номера 101, 102 и сообщите о своем местонахождении.

Из Ворзеля стали прибывать первые автобусы с эвакуированными. Людей доставляют в город Белогородка Бучанского района. Колонну эвакуированных детей из Ворзеля встретили военные и волонтеры. Среди эвакуированных есть дети из детского дома. Их перевозят в Киевскую детскую больницу. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Потом людей доставят в Киев. Из детского дома в Ворзеле эвакуированы все дети. Также эвакуирован роддом.