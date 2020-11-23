ВАЗ протаранил грузовик, который стоял на дороге - трое погибших

В Немирове Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика.

Авария произошла около трех ночи. Легковушка влетела в грузовик, который стоял на проезжей части дороги, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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Автор: vn.npu.gov.ua Легковушка влетела в грузовик, который стоял на проезжей части дороги

"Водитель легковушки столкнулся с грузовиком" ЗИЛ ", который стояла на проезжей части дороги из-за технической неисправности. За рулем" ВАЗа "находился 31 - летний житель Немировского района. В результате ДТП водитель" ВАЗа" и его пассажиры в возрасте 61 и 76 лет, погибли на месте происшествия. 60 - летний водитель грузовика, который в момент столкновения находился в салоне автомобиля, не пострадал ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Неподалеку от города Новая Каховка водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ. Водитель микроавтобуса был пьян и не имел водительских прав. В его крови обнаружили более 2 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает максимально допустимую норму.