ВАКС отправил в тюрьму экс работника СБУ

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченного Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняли его в злоупотреблении влиянием и получения взятки, сообщает ВАКС.
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В июле 2016 года на одном из предприятий Киевской области прошел обыск, во время которого изъяли производственное оборудование для обработки янтаря и янтарное сырье весом 55 кг. Подсудимый, который тогда работал в СБУ, предложил за $50 тыс. повлиять на судью, чтобы компания смогла быстрее вернуть оборудования.
Подозрение экс работнику СБУ сообщили в сентябре 2018 года, когда он уже работал в Государственной фискальной службе.
Суд признал бывшего оперативника виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления.
Антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык. Ей назначили шесть лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности три года. Также конфисковали автомобиль и земельный участок в Броварах.
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