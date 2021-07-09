ВАКС отправил в тюрьму экс работника СБУ

ВАКС приговорил бывшего сотрудника СБУ к 4 годам лишения свободы. Фото: unn.com.ua

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченного Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняли его в злоупотреблении влиянием и получения взятки, сообщает ВАКС.

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В июле 2016 года на одном из предприятий Киевской области прошел обыск, во время которого изъяли производственное оборудование для обработки янтаря и янтарное сырье весом 55 кг. Подсудимый, который тогда работал в СБУ, предложил за $50 тыс. повлиять на судью, чтобы компания смогла быстрее вернуть оборудования.

Подозрение экс работнику СБУ сообщили в сентябре 2018 года, когда он уже работал в Государственной фискальной службе.

Суд признал бывшего оперативника виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления.

Антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык. Ей назначили шесть лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности три года. Также конфисковали автомобиль и земельный участок в Броварах.