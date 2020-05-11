В зоне отчуждения поймали 16 туристов-нелегалов

9 и 10 мая полицейские в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили 16 туристов-экстремалов.

Они нелегально проникли на территорию зоны, сообщает полиция Киевщины в Facebook.

Задержанные являются жителями Киева, Киевской и Черкасской обл.

Нарушителей обнаружили во время патрулирования пгт. Полесское и г. Припять.

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Другую группу экстремалов обнаружили вблизи "Чернобыль-2". Люди нелегально въехали на автомобиле. Его изъяли и поместили на площадку временного содержания.

Нарушителей полиция проверяет на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения. Им грозят штрафы от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.





Продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу в Чернобыле, ветер будет относить на западные районы Киевской обл. Радиационный фон в столице и области в пределах нормы.