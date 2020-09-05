В зоне ООС горели дома

Произошел большой пожар. Фото: "Цензор.нет"

В Донецкой обл. 5 сентября произошел крупный пожар в селе Гладосово.

Горит сухая трава и дома, передает ГСЧС.

"5 сентября в 12.50 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на окраине с. Гладосово Бахмутского района. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение домов и сухой травы на открытой территории. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара привлекли 21 человек и 6 единиц техники.

На Полтавском полигоне твердых бытовых отходов второй день пытаются потушить пожар. Пока спасатели укрощают огонь, город и район заволокло густым едким дымом.