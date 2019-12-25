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среда, 25 декабря 2019 02:00

В жутком ДТП погиб человек, еще двое пострадали

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В жутком ДТП погиб человек, еще двое пострадали

В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием Хюндай Туксон и Опель.

"Один человек погиб и двое пострадали. Тяжелое лобовое ДТП с пострадавшими в Киеве на Чапаевке. Столкнулись Хюндай Туксон и Опель. В Туксоне молодой мужчина лет 30 без признаков жизни. Пробка с обеих сторон около 1 километра", - сообщает dtp.kiev.ua.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Гостомельском шоссе водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла.

Авария произошла с участием автомобиля Volkswagen и мотоцикла BMW.

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