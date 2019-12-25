В жутком ДТП погиб человек, еще двое пострадали

В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с участием Хюндай Туксон и Опель.

"Один человек погиб и двое пострадали. Тяжелое лобовое ДТП с пострадавшими в Киеве на Чапаевке. Столкнулись Хюндай Туксон и Опель. В Туксоне молодой мужчина лет 30 без признаков жизни. Пробка с обеих сторон около 1 километра", - сообщает dtp.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой

Ранее сообщалось, что в Киеве на Гостомельском шоссе водитель мотоцикла на высокой скорости врезалась в автомобиль и погибла. Авария произошла с участием автомобиля Volkswagen и мотоцикла BMW.