В заброшенном дачном доме нашли зарезанного иностранца

В одном из заброшенных дачных домиков садового общества Днепра нашли убитым 31-летнего грузина. На теле эксперты насчитали 11 колото-резаных ранений грудной клетки и шеи.
Подозреваемого задержали, хотя он всячески пытался запутать следствие, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
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"Тело обнаружили знакомые. Оперативники и следователи установили, что мужчину убили во время ссоры. Злоумышленник всеми силами пытался запутать полицейских на пути раскрытия преступления. Сначала он играл роль шокированного знакомого, который нашел тело, а затем - свидетеля, указывал то на одного человека, то на другого. Конечно, его попытки остались безнадежными", - говорят оперативники.
Мужчине сообщено о подозрении, в содеянном признается. Также изъято орудие преступления.
Досудебное расследование продолжается.
В Тлумацком районе Ивано-Франковской области порезанного 36-летнего мужчину нашли в разбитом авто, которое было в кювете. Мужчина был без сознания. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Подозреваемого в убийстве задержали дома. Им оказался 53-летний попутчик, которого водитель подобрал по дороге.
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