В заброшенном дачном доме нашли зарезанного иностранца

В Днепре в заброшенном дачном доме нашли зарезанного 31-летнего грузина. Подозреваемого задержали. Это знакомый убитого. До этого он всячески запутывал следствие. Фото: t.me/dkr_npu

В одном из заброшенных дачных домиков садового общества Днепра нашли убитым 31-летнего грузина. На теле эксперты насчитали 11 колото-резаных ранений грудной клетки и шеи.

Подозреваемого задержали, хотя он всячески пытался запутать следствие, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Тело обнаружили знакомые. Оперативники и следователи установили, что мужчину убили во время ссоры. Злоумышленник всеми силами пытался запутать полицейских на пути раскрытия преступления. Сначала он играл роль шокированного знакомого, который нашел тело, а затем - свидетеля, указывал то на одного человека, то на другого. Конечно, его попытки остались безнадежными", - говорят оперативники.

Мужчине сообщено о подозрении, в содеянном признается. Также изъято орудие преступления.

Досудебное расследование продолжается.

В Тлумацком районе Ивано-Франковской области порезанного 36-летнего мужчину нашли в разбитом авто, которое было в кювете. Мужчина был без сознания. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Подозреваемого в убийстве задержали дома. Им оказался 53-летний попутчик, которого водитель подобрал по дороге.