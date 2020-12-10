В "вознаграждение" получил автомобиль: президент НААН погорел на взятке

Мужчина получил в "вознаграждение" элитный внедорожник

Президента национальной академии аграрных наук Украины поймали на взятке.

Мужчина получил в "вознаграждение" элитный внедорожник, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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"Чиновник способствовал зачислению лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передачи соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил" благодарность "- элитный внедорожник", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчине объявили о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией. Досудебное расследование продолжается.

В Сумах проректора университета поймали на взятке. Он требовал деньги у местного предпринимателя за предоставление в аренду помещения государственного учреждения. Бизнесмен должен был уплатить обусловленную сумму в обмен на беспрепятственное заключение договора аренды 300 кв. м помещений университета.