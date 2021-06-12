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суббота, 12 июня 2021 23:57

В Волынской области 13-летняя девочка родила ребенка от отчим, который ее изнасиловал

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В Волынской области 13-летняя девочка родила ребенка от отчим, который ее изнасиловал
За изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы. Фото: Pixabay

На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. В итоге она родила от него ребенка.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре. За изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

На таком наказании настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.

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Информацию о насильнике, согласно приговору суда, внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

На Волыне мужчина насиловал 13-летнего крестника и снимал порно.

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