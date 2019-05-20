В водяной ловушке оказались более 200 участников чемпионата по туризму

В Хмельницкой области спасатели эвакуировали 254 участников чемпионата по спортивному туризму, которые оказались в ловушке на другом берегу реки.

Инцидент случился в с. Черчье Чемеровецкого района, сообщила ГСЧС в Facebook.

Там проводился чемпионат области по спортивному туризму среди учащейся молодежи. Из-за сильной грозы река Смотрич, которой переправлялись участники на другую сторону, вышла из берегов, перекрыв им возможность вернуться назад самостоятельно. В ловушке оказался 201 ребенок и 53 взрослых.

Автор: ГСЧС В Хмельницкой области спасатели эвакуировали более 200 участников чемпионата по туризму

Спасатели организовали канатную и лодочные переправы, чтобы доставить всех людей в безопасное место. Операцию по спасению осложняло сильное течение, которое смывало все на своем пути.

Автор: ГСЧС В Хмельницкой области спасатели эвакуировали более 200 участников чемпионата по туризму

Несмотря на это удалось эвакуировать всех участников чемпионата и педагогов, а также переправить все снаряжение и личные вещи.

Автор: ГСЧС В Хмельницкой области спасатели эвакуировали более 200 участников чемпионата по туризму

В Тисменице Ивано-Франковской области реки Стрымба и Ворона вышли из берегов. Затоплены улицы города и хозяйства. Люди передвигаются по городу на лодках.