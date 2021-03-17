В Верховной Раде произошло ЧП

Сенсорная кнопка в ВР загорелась 17 марта во время рассмотрения поправок к закону. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В сессионном зале Верховной Рады в одного из депутатов во время голосования загорелась сенсорная кнопка и пошел белый дым.

Это подтверждает обнародовано видео.

Возгорание кнопки произошло в секторе фракции "Голос" во время рассмотрения поправок к закону о завершении земельной реформы.

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 мин., чтобы проверили помещения.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады. Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.