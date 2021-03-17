В Верховной Раде произошло ЧП

В сессионном зале Верховной Рады в одного из депутатов во время голосования загорелась сенсорная кнопка и пошел белый дым.
Это подтверждает обнародовано видео.
Возгорание кнопки произошло в секторе фракции "Голос" во время рассмотрения поправок к закону о завершении земельной реформы.
Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 мин., чтобы проверили помещения.
В результате инцидента никто не пострадал.
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Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.
Запуск рынка земли отсрочили до 1 июля 2021 года. Он будет стартовать с продажи только паев, принадлежащих частным владельцам.
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