В Варшаве произошла массовая драка поляков и украинцев

В Варшаве возле станции метро Двожец Виленьськи подрались украинцы и поляки.
Инцидент произошел вечером 15 декабря, сообщает местное издание Warszawawpigulce.pl.
После словесной перепалки между группами украинцев и поляков началась драка. В ход пошли бутылки.
Чтобы не попасть под удар, прохожие прятались на ближайшей остановке.
Правонарушители разошлись до приезда полиции.
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