В Варшаве произошла массовая драка поляков и украинцев

Автор: warszawawpigulce.pl Оппоненты бросались бутылками

В Варшаве возле станции метро Двожец Виленьськи подрались украинцы и поляки.

Инцидент произошел вечером 15 декабря, сообщает местное издание Warszawawpigulce.pl.

После словесной перепалки между группами украинцев и поляков началась драка. В ход пошли бутылки.

Чтобы не попасть под удар, прохожие прятались на ближайшей остановке.

Правонарушители разошлись до приезда полиции.

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