В ужасном ДТП пострадали 5 детей

В Винницкой области автомобиль ВАЗ при повороте столкнулся с Renault, который двигался позади него.

Травмы получили 41-летний водитель ВАЗа и пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет, которые находились в этом автомобиле, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Автор: Нацполиция В ДТП в Винницкой области пострадали дети

Всех пострадавших госпитализировали. После осмотра мужчину отпустили домой.



Автор: Нацполиция В ДТП в Винницкой области пострадали дети

29-летний водитель Renault и двое его пассажиров не пострадали. ДТП произошло вблизи села Кудлай Немировского района.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновнику грозит до 3-х лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.



Автор: Нацполиция В ДТП в Винницкой области пострадали дети

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