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воскресенье, 31 января 2021 17:43

В ужасном ДТП погиб иностранец

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В ужасном ДТП погиб иностранец
Под Киевом произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция

На Киевщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел в Обуховском районе на автодороге "Киев-Обухов", сообщает пресс-служба полиции области.

"Водитель"Renault Megane" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, чем вызвал столкновение с автомобилем "Renault Megane", который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения 31-летний водителя первого автомобиля госпитализировали с многочисленными травмами. Водитель другого автомобиля - 37-летний гражданин Турции скончался в карете "скорой".

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

В результате ДТП на западе Кубы погибли по меньшей мере 10 человек, еще 24 получили травмы различной степени тяжести. Пассажирами транспортного средства были 45 учителей, которые ехали на восток страны. Автобус упал в овраг.

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